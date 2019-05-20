EY приняла участие в бакинском форуме FINTEX

20 мая 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания EY приняла участие в Саммите по финансам и технологиям (FINTEX Саммит), который традиционно организовывает Ассоциация банков Азербайджана. Саммит уже утвердил себя в качестве самой престижной площадки для обмена мнений в финансовом и банковском секторах в регионе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на EY.

В его работе приняли участие руководители государственных органов финансовой и экономической сферы, высший и средний менеджмент коммерческих банков и финтеха, представители коммерческих и общественных организаций, а также международных финансовых учреждений и академических кругов,

Одним из выступивших на форуме был Олег Чернышев, старший менеджер EY из группы оказания услуг в области рисков для организаций финансового сектора в странх СНГ. Он в частности сказал: “Этот саммит – прекрасная возможность для представителей сектора обменяться идеями и опытом в области новых тенденций и направлений в финансовых технологиях. EY накопила большой опыт и знания в самых востребованных и горячо обсуждаемых сейчас областях, и, прежде всего, в вопросах управления рисками, связанными с развитием финтеха. Помогая нашим клиентам предвосхищать и управлять подобными рисками, мы остаемся верны главному принципу нашей деятельности – совершенствуя бизнес, улучшаем мир”.

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