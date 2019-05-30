«Ростсельмаш» предложил Сумгаитскому технопарку выгодную сделку

30 мая 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупнейший производитель сельхозтехники и оборудования - компания «Ростсельмаш» планирует наладить совместное сотрудничество с Сумгаитским технологическим парком в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend директор по экспорту компании «Ростсельмаш» Алексей Сидоров.

По словам директора по экспорту, российская компания планирует разместить в Сумгаитском технологическом парке (СТП) заказы на производство запчастей для сельхозоборудования.

«Такое обоюдовыгодное предложение мы хотим адресовать нашему азербайджанскому партнеру в лице Сумгаитского технологического парка. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, и в рамках заключенных договоренностей планируем провести инспекцию в СТП, с тем, чтобы вплотную изучить возможности и спрос в Азербайджане, на запчасти сельхозоборудования», - сказал Алексей Сидоров.

Директор по экспорту отметил, что качество запасных частей - одно из важнейших условий обеспечения бесперебойности в эксплуатации техники.

«Именно поэтому, используя в работе оригинальные запасные части, соответствующие современным технологиям, мы гарантируем стопроцентную совместимость деталей», - сказал Сидоров.

Директор по экспорту отметил, что в ближайшей и среднесрочной перспективе планируется совместная реализация проектов в сфере сельскохозяйственного машиностроения и промышленности.

Отметим, что в апреле 2019 года в рамках деловой миссии российских промышленных предприятий в Азербайджан был подписан ряд двусторонних соглашений.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между "КЗ Ростсельмаш" и ООО "Сумгаитский технологический парк", а также меморандум о сотрудничестве между АО "Трансмашхолдинг" и ООО " Сумгаитский технологический парк".

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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