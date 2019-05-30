БАКУ /Trend/ - Процессинговый центр Azericard представил два новых продукта: PIN set ATM и PIN Delivery Web своим клиентам, которые могут самостоятельно устанавливать PIN коды, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно инновации, введенной процессинговым центром, клиенты теперь могут получить PIN код в текстовом сообщении. (“PIN Set ATM”). Теперь нет необходимости идти в банк, чтобы получить PIN код. Достаточно просто вставить карту в банкомат.

Чтобы получить PIN-код через веб-сайт (PIN Delivery Web” service), нужно войти на официальную страницу «Azericard», пройти в раздел “Установить pincode”, добавить детали карты (cvc2/cvv2, дата окончания срока действия карты) и заполнить форму.

Azericard является первым процессинговым центром в Азербайджане, официально сертифицированным международными платежными системами MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. В настоящий момент Azericard предоставляет процессинговые услуги 21 банку, членам международных платежных систем по всему Азербайджану, а также за его пределами.

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