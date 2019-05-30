"Газпромбанк" рассматривает новые проекты в Азербайджане, и не только в сфере энергетики

30 мая 2019 19:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Предпринимателям одного из регионов Азербайджана выданы льготные кредиты на большую сумму
Бизнес 22:12
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 14%
Бизнес 22:03
Рабочая группа по подготовке отчета EIT 2018 провела свое первое заседание в SOFAZ
Энергетика 21:57
Сопредседатели МГ ОБСЕ представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 21:31
В Азербайджане увеличилось производство муки
Бизнес 18:18
Производитель тепличных овощей в Азербайджане увеличит производство помидоров
Бизнес 18:09
Лента новостей
МИД: Политизирование спорта премьер-министром Армении основано на попытках завуалировать стоящие перед ним проблемы
Политика 23:05
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 22:58
По инициативе АМОР в Москве состоялся день бесплатных юридических консультаций
Общество 22:30
Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретилась с сопредседателями МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22:19
Азербайджан и Турция проведут учения «Нерушимое братство-2019» (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22:13
Предпринимателям одного из регионов Азербайджана выданы льготные кредиты на большую сумму
Бизнес 22:12
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 14%
Бизнес 22:03
Рабочая группа по подготовке отчета EIT 2018 провела свое первое заседание в SOFAZ
Энергетика 21:57
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очистке прибрежной зоны в Бинагадинском районе (ФОТО)
Общество 21:48