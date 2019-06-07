Строительство автомобильного моста между Азербайджаном и Россией близится к концу (ФОТО)

БАКУ. /Trend/ - Группа ответственных работников Государственной пограничной службы и других государственных структур осмотрели пропускной пункт на границе Азербайджана и Российской Федерации и строительство автомобильного моста через реку Самур.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу, в мероприятии принял участие начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев и председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов. Был обсужден ряд вопросов, в том числе, текущая ситуация на таможенно-пограничном пропускном пункте "Самур", вопросы регулирования взаимодействия местных подразделений Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы, прослушаны отчеты должностных лиц.

В связи со значительным увеличением пассажирских и грузовых перевозок, включая сельскохозяйственные грузоперевозки из Азербайджана в Россию, наряду с усилением мер по обеспечению безопасности границ, было поручено ужесточение таможенного и пограничного контроля пересечения государственной границы людьми, транспортными средствами и грузами.

Был произведен осмотр состояния восстановительных работ на таможенно-пограничном пропускном пункте "Самур и строительства автомобильного моста.

Проверяющие были проинформированы о текущих и предстоящих работах на строительстве. Было отмечено, что работы планируются завершить в ближайшее время. Длина моста составит 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Проезжая часть будет состоять из трех полос.

Открытие нового моста позволит транспортным средствам быстрее проходить через границу, а это, в дальнейшем послужит увеличению грузоперевозок между двумя странами. Также этот мост является частью проекта, по расширению эффективности транспортного коридора Север-Юг.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор : Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.