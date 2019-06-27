Азербайджанская компания “Oz sut” расширит филиальную сеть в Баку

27 июня 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский производитель сладостей и мучной продукции - компания «Oz sut» в ближайшее время откроет новый, четвертый по счету, филиал в Баку, сообщил Trend менеджер данной компании Узеир Гаджиев

По словам менеджера, новый филиал заработает в начале августа текущего года.

«Компания также владеет сетью ресторанов, магазинов, и кафе. Мы является дочерней компанией турецкой «Oz sut», у которой имеется порядка 200 филиалов по всей Турции. Вся продукция нашей компании рассчитана на внутреннее потребление. В настоящее время на этом рынке наблюдается серьезная конкуренция, но мы стараемся сохранять стабильные продажи за счет хорошей клиентской базы и достаточно высокого покупательского спроса», - сказал Гаджиев.

Менеджер компании сообщил, что в ближайшие планы «Oz sut», входит расширение ассортимента продукции и меню ресторанов.

Компания «Oz sut» действует в Азербайджане с 2014 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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