Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничать в сфере производства фундука – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничество в сфере производства фундука, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, сотрудничество в данной сфере является очень важным.

Он добавил, что все три страны являются значимыми поставщиками фундука на мировые рынки.

«На долю Турции, Азербайджана и Грузии приходятся 80 процентов экспорта фундука на мировые рынки», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что сотрудничество в этой сфере увеличит объемы поставок данной продукции на мировые рынки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.