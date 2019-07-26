Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничать в сфере производства фундука – Эрдоган

26 июля 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничество в сфере производства фундука, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, сотрудничество в данной сфере является очень важным.

Он добавил, что все три страны являются значимыми поставщиками фундука на мировые рынки.

«На долю Турции, Азербайджана и Грузии приходятся 80 процентов экспорта фундука на мировые рынки», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что сотрудничество в этой сфере увеличит объемы поставок данной продукции на мировые рынки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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