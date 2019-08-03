В Казахстане введен запрет на импортные госзакупки

3 августа 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан увеличил число сфер, где введет запрет на закупку иностранных товаров, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Правительство поддержало инициативу «Атамекен» по внедрению изъятий во все Дорожные карты развития отраслей «экономики простых вещей» еще в марте 2019 года. В настоящее время «Атамекен» совместно с бизнесом определили перечень товаров легкой и мебельной промышленности, стройматериалов, готовятся соответствующие обоснования.

По словам директора департамента обрабатывающей промышленности «Атамекен» Армана Мамбетаева, бизнес с 2015 года неоднократно обращался в госорганы с предложением увеличить долю казахстанской продукции в системе госзакупок.

«В первую очередь мы преследуем цель защитить внутренний рынок, поддержать казахстанское производство. Изъятие – это международный разрешенный механизм. Совместными усилиями Нацпалаты, бизнеса и госорганов в 2018 году нам удалось включить в Дорожную карту по дальнейшему развитию местного содержания пункт по проработке вопроса введения изъятий», - рассказал Арман Мамбетаев.

Помимо этого, по предложению бизнеса в 2018 году в Закон «О государственных закупках» включено право устанавливать изъятия из национального режима на срок не более двух лет в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Отметим, что с конца июля в Казахстане внедрен инструмент изъятия в процедурах госзакупок иностранных авто, трансформаторов и кабелей. В настоящее время от бизнеса активно поступают предложения по иным товарам.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальная палата предпринимателей Казахстана окажет содействие предпринимателям
Бизнес 14:10
МИД Казахстана об инвестиционных проектах Японии
Бизнес 11:53
Казахстанский тенге продолжает бить антирекорды
Финансы 2 августа 18:02
В Казахстане отмечено сокращение денежных переводов
Финансы 2 августа 17:42
Международная логистическая компания открыла представительство в Узбекистане
Бизнес 2 августа 17:42
Казахстан стал лидером по объемам произвоства среди стран ЕАЭС
Бизнес 2 августа 16:24
Лента новостей
В Азербайджане увеличился общий объем кредитного портфеля
Финансы 15:13
Бакинское транспортное агентство о причинах ДТП на скоростной автомагистрали столицы (ФОТО)
Общество 15:13
Милош Бикович объявил о завершении съемок сериала о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 14:55
Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии
Другие страны 14:47
В водоснабжение Грузии до конца года планируется вложить около 600 млн лари
Финансы 14:44
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
Другие страны 14:42
Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство
Экономика 14:39
Монгольский финансовый сектор поддерживает Грузинскую систему расчетов по ценным бумагам
Финансы 14:38
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на приобретении запчастей
Тендеры 14:38