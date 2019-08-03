В Казахстане введен запрет на импортные госзакупки

БАКУ /Trend/ - Казахстан увеличил число сфер, где введет запрет на закупку иностранных товаров, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Правительство поддержало инициативу «Атамекен» по внедрению изъятий во все Дорожные карты развития отраслей «экономики простых вещей» еще в марте 2019 года. В настоящее время «Атамекен» совместно с бизнесом определили перечень товаров легкой и мебельной промышленности, стройматериалов, готовятся соответствующие обоснования.

По словам директора департамента обрабатывающей промышленности «Атамекен» Армана Мамбетаева, бизнес с 2015 года неоднократно обращался в госорганы с предложением увеличить долю казахстанской продукции в системе госзакупок.

«В первую очередь мы преследуем цель защитить внутренний рынок, поддержать казахстанское производство. Изъятие – это международный разрешенный механизм. Совместными усилиями Нацпалаты, бизнеса и госорганов в 2018 году нам удалось включить в Дорожную карту по дальнейшему развитию местного содержания пункт по проработке вопроса введения изъятий», - рассказал Арман Мамбетаев.

Помимо этого, по предложению бизнеса в 2018 году в Закон «О государственных закупках» включено право устанавливать изъятия из национального режима на срок не более двух лет в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Отметим, что с конца июля в Казахстане внедрен инструмент изъятия в процедурах госзакупок иностранных авто, трансформаторов и кабелей. В настоящее время от бизнеса активно поступают предложения по иным товарам.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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