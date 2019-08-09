В Азербайджане фермерам выплатят более 85 млн манатов субсидий

БАКУ /Trend/ - В текущем году фермерам будет выдано более 86 миллионов манатов субсидий на топливо и моторные масла, возделывание пшеницы, риса, а также выращивание шелковичных коконов.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании республиканской комиссии при министерстве сельского хозяйства под председательством замминистра Ильхама Гулиева было принято решение о предоставлении производителям сельхозпродукции субсидий за посевы пшеницы и риса, горюче-смазочные материалы (ГСМ), используемые при возделывании сельскохозяйственных культур. Так, на гектар посевов за использованные ГСМ предусмотрена сумма в размере 50 манатов за счет средств государственного бюджета, пшеницы и риса - в размере дополнительных 40 манатов,производителям шелковичного кокона - в размере пяти манатов за каждый килограмм кондиционного сырья сданного на перерабатывающие предприятия. Также были рассмотрены документы представленные государственными центрами аграрного развития по компенсированию льгот, применяемых к ценам удобрений, пестицидов и биогумуса, продаваемых производителям физическими и юридическими лицами.

Республиканская комиссия за счет средств государственного бюджета выделила 278 419 производителям более чем из 30 районов (городов) 62,128 миллиона манатов на топливо и моторные масла и посевные расходы. Также 2 100 производителям коконов шелка из девяти районов (городов) было выделено субсидий на сумму 1,088 миллиона манатов.

Соответствующие документы были направлены в Министерство финансов Азербайджана, ОАО "Kapital Bank" и соответствующие государственные аграрные центры развития.

В целом, в 2019 году комиссия выделила 383 665 производителям из 59 районов (городов) 83,24 миллиона манатов субсидий по 1,214 миллиона гектаров посевных площадей. Также 5 543 производителям шелковичных коконов из 36 районов (городов) было выделено субсидий на сумму 3,122 миллиона манатов за 624,43 килограмма сырья.

Вместе с тем, республиканская комиссия приняла решение о выплате в качестве субсидий по льготам, применяемых к ценам удобрений, пестицидов и биогумуса, проданных производителям физическими и юридическими лицами 44,58 миллиона манатов за счет средств государственного бюджета

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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