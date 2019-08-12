Туркменистан и Иран обсудили перспективы делового партнёрства

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Авазе с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической сфере, было подтверждено намерение обеих стран содействовать активизации взаимовыгодных деловых контактов, увеличению объёмов двустороннего товарооборота, стимулированию инвестиционной деятельности.

Собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в области ТЭК, где имеются широкие возможности в контексте выгодного географического расположения двух стран и огромных природных ресурсов. «Это обосновывает двустороннее эффективное партнёрство в обеспечении энергетической безопасности», - сказано в информации.

Особое внимание было уделено вопросам активизации взаимодействия в транспортной сфере по формированию региональной и международной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес, и была подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию на международной арене.

Отметим, что две соседние страны накопили большой опыт совместной работы. Это как реализованные, так и планируемые проекты, в числе которых железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, а также создание международного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, что призвано способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Ближнего Востока.



Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализован ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, совместными усилиями была построена плотина "Достлук" (Дружба).



В Туркменистане по состоянию на 1 февраля 2018 года с участием иранских компаний зарегистрированы 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллиона долларов США, 0,8 миллиона евро и 0,81 миллиона туркменских манатов.



Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зарегистрированы 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной

ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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