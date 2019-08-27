Французская Suez предложит контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сточных вод в Сумгайыте

27 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/- Французская компания Suez Group предложит контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сточных вод в азербайджанском городе Сумгайыт, сказали Trend в компании.

"Что касается нашего сотрудничества с "Азерсу", то наш договор о передаче ноу-хау, обучении и внедрении технических инноваций продолжается. Мы разрабатываем передовые решения, такие как автоматическое считывание показаний счетчиков, электрохлорирование (дезинфекция воды с помощью соли), датчики и системы контроля, внедрение которых в Азербайджане будет полностью готово к середине 2020 года", - сказали в компании.

Кроме того, в Suez Group сказали, что компания выполняет контракт на консультационные услуги, который позволит ей предложить подробный контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сроком на пять лет для управления услугами водоснабжения в Сумгайыте.

"Надеюсь, мы приступим к реализации этого контракта с июля 2020 года, когда контракты на консультационные услуги будут завершены, а переговоры по контракту на эксплуатацию и техническое обслуживание будут закончены, и все разрешения будут получены. Данный контракт является пилотным проектом, который продемонстрирует эффективность партнерства между "Азерсу" и Suez Group в улучшении обслуживания населения. В будущем этот контракт может быть продлен", - сказали во французской компании.

Отметим, что Suez Group работает на пяти континентах, где компания стремится к достижению эффективного и устойчивого управления ресурсами. Компания поддерживает своих клиентов по мере того, как они переходят от линейной модели, которая потребляет больше ресурсов, к циклической модели, направленной на переработку и восстановление их для будущего использования.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане по упрощенным правилам разрешена эксплуатация 134 многоквартирных зданий
Экономика 26 августа 19:59
ASE Express ежемесячно перевозит тысячи тонн грузов по ж/д БТК
Бизнес 26 августа 18:28
Азербайджанская компания внедрит в производство два новых вида сырной продукции
Бизнес 26 августа 18:08
Азербайджанская компания провела опрос на предмет качества своей продукции
Бизнес 26 августа 17:38
Макрон прокомментировал оскорбления бразильских политиков в свой адрес
Европа 26 августа 16:40
Макрон: президент Ирана посещал саммит G7 по приглашению НПО
Другие страны 26 августа 15:59
Лента новостей
Назначен посол Казахстана в Туркменистане
Туркменистан 09:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:25
Туркменистан рассматривает Сингапур в качестве перспективного торгово-экономического партнёра - президент
Туркменистан 09:22
Туркменистан увеличит посевные площади под хлопок
Бизнес 09:18
Уровень безработицы в Израиле рекордно снизился
Израиль 09:14
Туркменистан закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:08
Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном – министерство
Турция 09:02
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
В мире 08:44
"Роскосмос" создаст комиссию по оценке состояния МКС
В мире 08:38