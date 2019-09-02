Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субсидии фермерам будут выдаваться после 15 января следующего года.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

Замминистра отметил, что если в тестовый период этого года будут какие-то недостатки, то они будут устранены.

По его словам, за продажу с 1 января 2020 года удобрений по льготным ценам, субсидии не предусмотрено: « Потому что это учтено в самих субсидиях, которые будут выданы. Приобретение удобрений будет осуществляться в электронной форме, снабженцы проводят серьезную работу, и они подключаются к электронной информационной системе субсидий».

Гулиев добавил, что в настоящее время в Электронной информационной сельскохозяйственной системе регистрацию прошли 320 тысяч фермеров: «Но работа продолжается, и думаю, что особых серьезных изменений в этой цифре не будет».

В заключение замминистра сообщил, что к делу изготовления карточек для фермеров привлечены и волонтеры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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