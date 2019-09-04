Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)

4 сентября 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие новой мебельной фабрики в Хырдалане внесет вклад в развитие Абшеронского района Азербайджана.

Как передает Trend, об этом в среду заявила глава исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района Ирада Гюльмамедова на открытии нового предприятия по производству мебели в Хырдалане.

По словам главы ИВ, ввод в эксплуатацию нового мебельного производства повысит уровень занятости граждан.

«В настоящее время в Абшеронском районе предусмотрена реализация ряда важных проектов, одним из которых было создание данного предприятия по производству мебели. Работы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, будут продолжены и в будущем», - сказала глава ИВ.

Отметим, что в новое предприятие инвестировано около трех миллионов манатов.

На предприятие будет производиться 1200 комплектов различной мебели в год. За счет запуска нового предприятия открыто 30 рабочих мест, в дальнейшем предусмотрено довести этот показатель до 100.

В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, исполнительной власти Абшеронского района, Ассоциации производителей мебели, а также предприниматели.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
  • Открытие новой мебельной фабрики внесет вклад в развитие Абшеронского района - глава ИВ (ФОТО)
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