БАКУ /Trend/ - Чехия хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере использования сложных технологий.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель посла Чешской Республики в Баку Даниэль Путик.

«Я горжусь тем, что чешские компании имели возможность участвовать во всех тех стратегических проектах, которые оказали огромное влияние на развитие экономики вашей страны. Азербайджан приложил немало усилий для развития своей транспортной инфраструктуры, и эти усилия принесли свои плоды. Наша цель — перейти от развития транспортной инфраструктуры к областям экономики с более высокой степенью сложности и еще большими перспективами для долгосрочного сотрудничества, такими как машиностроение, использование интеллектуальных технологий и современные подходы в сельском хозяйстве», - сказал дипломат.

Путик напомнил, что все работы, связанные с модернизацией азербайджанской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), выполнялись чешской компанией Moravia Steel и ее дочерней компанией Třinec Ironworks.

«Первый отвечал за проектную документацию, а также за ее реализацию на местах. Последний отвечал за поставки высококачественной стальной продукции, такой как рельсы, аксессуары для железнодорожных надстроек и т. д. Этот грандиозный проект начался в 2011 году и включал полную замену 917 километров железнодорожных путей и другого необходимого оборудования. По практическим причинам строительные работы были разделены на три этапа, последний из которых был успешно завершен в июне 2019 года. Инвестиции, необходимые для реализации проекта (около 1 миллиард долларов США), были предоставлены консорциумом чешских и международных банков и застрахованы Чешской экспортно-гарантийной и страховой корпорацией», - сказал он.

Дипломат отметил, что две страны стоят на пороге новой эры в экономических отношениях.

«Мы смогли быстро расширить наше сотрудничество до такой степени, что Чехия и Азербайджан стали стратегическими партнерами, а объем взаимного товарооборота в 2018 году достиг 1,3 миллиарда долларов. За первую половину 2019 года товарооборот достиг 606 ​​миллионов долларов. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что показатели этого года, скорее всего, будут аналогичными, если не выше », - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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