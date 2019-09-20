Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)

20 сентября 2019 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономические связи между Азербайджаном и Индией не отражают имеющихся потенциалов и возможностей, поэтому предприниматели обоих стран должны осуществлять более тесное сотрудничество.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей Азербайджана, об этом сказал ее президент Мамед Мусаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной

Мусаев сообщил, что Конфедерация готова оказать поддержку работам, которые будут осуществлены в этом направлении. По его словам, Индия является одним из крупных партнеров, импортирующих из Азербайджана нефть и нефтепродукты, в то же время сотрудничество развивается в сферах фармацевтики, информационных технологий, здравоохранения. Мусаев, проинформировал гостя об инвестиционной среде, государственной поддержке предпринимательству, реформах в Азербайджане, пригласил индийских предпринимателей инвестировать в страну.

"Азербайджан имеет геостратегическое местоположение и в нашей стране созданы промышленные парки. Индия может инвестировать в текстильную, фармацевтическую сферы этих агропарков и таким образом может получить упрощенный выход к еще более крупным рынкам", - сказал Мусаев.

Посол Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане и в связи с этим уже есть обращения в посольство. Он попросил поддержки Конфедерации для составления более полноценного ответа на эти обращения и определения наиболее привлекательных сфер для инвестирования. По его словам, с шестого по восьмое ноября в Азербайджане с визитом будет находиться делегация Промышленной корпорации Индии.

"Этот визит — очень хорошая возможность для того, чтобы проделать конкретные дела и мы хотели бы, чтобы делегация встретилась и с представителями Конфедерации", - сказал посол.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
  • Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
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