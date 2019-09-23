ABAD откроет несколько предприятий в регионах Азербайджана

23 сентября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделение ASAN по поддержке семейного бизнеса (ABAD) планирует до конца 2019 года открытие нескольких предприятий в различных регионах Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу организации, в число планируемых мероприятий входит открытие в Товузе завода ABAD по переработке и сушке растений, новой школы ABAD и упаковочного предприятия в Губе, а также Нардаранского Центра керамики и декоративно-прикладных народных ремесел ABAD. Все перечисленные предприятия и организации находятся на балансе ABAD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
Социум 10 сентября 17:30
Успешный бизнес и искусство - Networking Cocktail в Баку (ФОТО)
Культура 3 августа 17:28
Доходы отелей в Азербайджане выросли на 12%
Общество 29 июля 09:05
Гымылгазма - Путешествие по Азербайджану (ФОТО)
Путешествия 19 июля 18:46
В Азербайджане реализуют крупный проект по развитию женского предпринимательства
Бизнес 9 июля 13:50
В Губе пройдет гастрономический фестиваль
Экономика 6 июля 11:30
Лента новостей
Минздрав: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу
Общество 17:56
В Казахстане изготовлено нефтегазовое оборудование гигантских размеров
Энергетика 17:54
Глобальный рост мощностей возобновляемой энергетики достигнет высочайшего темпа в 2019 году
Энергетика 17:46
CinemaPlus стал партнёром юмористического шоу "Азербайджанская Лига Смеха" (ВИДЕО)
Интересное 17:39
В Баку состоится Неделя массового футбола
Общество 17:33
В Азербайджане для учителей пройдут тренинги по совершенствованию английского языка
Общество 17:23
В Азербайджане увеличилось число женщин-ученых и исследователей (Эксклюзив)
Общество 17:13
Спроектирован семикилометровый сегмент велосипедной дорожки в Баку
Общество 17:07
Душа Карабаха очаровала Лондон (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04