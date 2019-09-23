ABAD откроет несколько предприятий в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделение ASAN по поддержке семейного бизнеса (ABAD) планирует до конца 2019 года открытие нескольких предприятий в различных регионах Азербайджана.



Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу организации, в число планируемых мероприятий входит открытие в Товузе завода ABAD по переработке и сушке растений, новой школы ABAD и упаковочного предприятия в Губе, а также Нардаранского Центра керамики и декоративно-прикладных народных ремесел ABAD. Все перечисленные предприятия и организации находятся на балансе ABAD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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