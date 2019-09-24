Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)

24 сентября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 24 сентября, в Пираллахинском районе Баку действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) провел бизнес-форум в целях предоставления льготных кредитов и оказания консультационной поддержки предпринимателям.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, в ходе форума предпринимателям, работающим в бакинских поселках и селах, было выдано льготных кредитов на 2,6 миллиона манатов.

Эти льготные кредиты предназначены для земледелия, производства сухого молока, создания плодоовощных и других предприятий и позволят открыть свыше 60 рабочих мест.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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  • Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
  • Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
  • Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
  • Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
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