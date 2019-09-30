Корея заинтересована в импорте конкурентоспособной продукции из Азербайджана - KOIMA

30 сентября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Корея заинтересована в поставках конкурентоспособной продукции из Азербайджана. Как передает Trend, об этом заявил журналистам в рамках проходящего в Баку азербайджано-корейского бизнес-форума, глава корейской Ассоциации импортеров Хонг Квандж Хи. По его словам, в первую очередь речь идет о сельхозпродукции. " Аграрная отрасль за последние годы одна из самых динамично развивающихся сфер в вашей стране, поэтому мы предлагаем азербайджанским предпринимателям быть более активными, вывозить свою продукцию в Корею, участвовать на выставках. В ближайшие месяцы планируем провести выставку международного значения, на которую приглашаем для участия также и азербайджанские компании, занятые в агросфере, в области малого и среднего бизнеса, в производстве и переработке продукции. В настоящее время в Азербайджане работают десятки корейских компаний, в различных сферах экономики. Мы считаем, что эту платформу необходимо развивать и в будущем, с тем чтобы укрепить двусторонний потенциал взаимодействия", - продолжил глава Ассоциации, добавив, что обе страны должны использовать все имеющиеся возможности для роста двусторонней торговли. Хонг Квандж Хи отметил, что проведение бизнес-форумов является одной из реальных платформ, нацеленных на углубление двусторонних связей и полноценного выстраивания отношений во многих сферах торговли и экономики. Отметим, что в минувшем году объем товарооборота между Азербайджаном и Кореей составил 227 млн. долларов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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