Petkim побил рекорд производительности — гендиректор

ИЗМИР /Trend/ - Нефтехимический сектор Турции обладает очень большими возможностями, и с каждым годом расширяется на 6-7%.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире сказал генеральный директор нефтехимического комплекса "Petkim" Анар Мамедов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Petkim - единственное интегрированное предприятие страны, производящее нефтехимическую продукцию: «Сегодня Petkim может обеспечивать только 20% нужд Турции в нефтехимической продукции. Для удовлетворения потребностей в этом секторе с очень большим потенциалом развития вкладываются крупные инвестиции. С 2008 года SOCAR ежегодно инвестировал в Petkim примерно 100 млн долларов и общий объем дополнительных инвестиций достиг 1 млрд. долларов».

Он добавил, что 60 видов различной продукции, производимой на 15 основных и 6 вспомогательных объектах Petkim, используют 6 тысяч производителей, включая малые и средние предприятия: «Эта компания, на продукцию которой большой спрос, завершила 2018 год с прибылью в 872 млн турецких лир. За 6 месяцев 2019 года был продемонстрирован самый большой выпуск продукции за все время деятельности, и побит рекорд в производстве. Так, в первом полугодии текущего года была получена прибыль в объеме 5,9 млрд турецких лир, 439 млн турецких лир чистой прибыли».

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входит 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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