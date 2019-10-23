ООО «Газахский Цементный Завод» успешно завершил крупный бетонный проект (ФОТО)

Социально-экономическое развитие регионов, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, усиливается благодаря быстрому наращиванию экономических ресурсов страны в рамках государственных программ. Президент Азербайджана уделяет особое внимание развитию промышленного сектора, в столице и в регионах реализуются крупные промышленные объекты, а также проекты транспортной инфраструктуры.

Азербайджан является одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. ООО «Газахский Цементный Завод» активно участвует в масштабных строительных проектах, реализуемых в стране, обеспечивая свои проекты высококачественным цементом и бетоном.

Поскольку Газахский Цементный Завод достиг успеха в производстве и продаже цемента, начиная с начала 2019 года, он также начал внедрять инновационные технологии в бетонной промышленности и был активным участником крупных строительных проектов, реализуемых в республике. Одним из нововведений в области бетона был первый запуск в Азербайджане Мобильной Лаборатории и запуск Ботоных Лего Блоков.

Одним из главных проектов в Аккорд Бетон в 2019 году было предоставление бетона ЗАО «Азербайджанские железные дороги», проект автодорожного тоннеля Пиршаги, который был построен турецкой строительной компанией «Илк Иншаат». Проект предусматривает строительство тоннельной линии под железнодорожной линией. В соответствии с проектом, бетонный пол должен был быть выполнен как можно скорее и без перерыва. Запущенный 18 октября 2019 года бетон был успешно завершен 21 октября 2019 года, и впервые в Азербайджане компания Аккорд Бетон предоставила 8 000 м3 бетона для туннельного пола за 3 дня. Доставка бетона на строительную площадку осуществлялась с помощью специальных бетоносмесителей и бетонных машин, принадлежащих Аккорд Бетон.

22-25 октября 2019 года ООО «Газахский Цементный Завод» принимает участие в строительной выставке Bakubuild 2019 в Баку Экспо Центре, чтобы проинформировать строительные компании и СМИ о том или ином успехе в сфере строительного производства. В этой выставке, которая является одним из важнейших событий в области строительства наряду с ведущими строительными компаниями, действующими в республике, примут участие около 200 компаний из Европы, Азии и СНГ.

ООО «Газахский Цементный Завод» является активным участником выставки и представляет успехи 2019 года, планы на будущее и бетонные блоки посетителям и представителям СМИ в дни выставки. Стенд завода вызвал большой интерес с первых дней выставки со стороны различных государственных учреждений, строительных компаний и СМИ, а также установил деловые отношения с новыми партнерами.

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