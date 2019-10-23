Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил 631 тыс. манатов на инвестпроекты

23 октября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил предпринимателям Гянджа-Газахского экономического региона 631 тысяч манатов для финансирования инвестиционных проектов в сферах животноводства и садоводства, а также производства хлебобулочной продукции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, реализация этих проектов в совокупности позволит создать до 50 рабочих мест в Геранбойском районе Азербайджана.

В целом, за весь период деятельности SIF, в общей сложности было предоставлено льготных кредитов на 290 миллионов манатов для финансирования семи тысяч инвестиционных проектов в Гянджа-Газахском экономическом регионе, включая кредиты, предоставленные непосредственно во время мероприятия в Геранбойском районе

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год увеличится
Финансы 19:13
Профицит госбюджета Азербайджана за 9 месяцев 2019 года составил 0,3% ВВП
Финансы 17:31
В Азербайджане увеличились сборы по налогам в госбюджет на более чем 5%
Финансы 17:17
В Азербайджане годовые темпы роста числа пользователей мобильными телефонами составит 0,5%
ИКТ 16:58
В Азербайджане изменятся сроки налоговых льгот для резидентов промпарков и технопарков
Бизнес 16:54
Назван общий объём инвестиций SOCAR в Украине
Энергетика 16:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: За девять месяцев этого года зарегистрированы свыше 100 тыс. трудовых договоров
Политика 19:36
Президент Ильхам Алиев: Мы должны строить свое экономическое развитие на основе ненефтяного сектора
Политика 19:34
Президент Ильхам Алиев: Сбор министерством по налогам дополнительных средств в размере более 350 млн манатов является проявлением прозрачности
Политика 19:31
Казахстан признан страной свободной от птичьего гриппа
Бизнес 19:21
Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Сербии (ФОТО)
Общество 19:14
Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год увеличится
Финансы 19:13
Государственная служба занятости Азербайджана привлекла к профессиональной подготовке более 1400 человек
Общество 19:01
Министерство назвало причины зловония на дачах в Сумгайыте
Происшествия 18:47
Нефтепромышленность Ирана оказывает максимальную поддержку местным компаниям
Экономика 18:44