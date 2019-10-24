Продолжается транспортировка крупных грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

24 октября 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «ADY Express» (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги») продолжает перевозить большие объемы транзитных грузов, используя возможности, созданные железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, сообщает Trend со ссылкой на «ADY Express».

«ADY Express», вместе с привлеченной со стороны «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) логистической компанией «Первая транспортная логистическая компания» и Грузинским партнером «GR Logistics and Terminals» транспортировала груз, принадлежащий ММК – листовую сталь. Объем перевезенного груза составил 2232 тонны или 36 вагонов.

Пройдя пять тысяч километров по территории России, Азербайджана, Грузии и Турции грузовой состав за 17 дней достиг станции назначения - Паяс.
Отмечается, что сотрудничество с «Магнитогорским металлургическим комбинатом» будет продолжено.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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