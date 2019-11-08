Азербайджан нарастил экспорт спутниковых услуг

БАКУ /Trend/ - Объем доходов ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-сентября 2019 года составил 30,2 миллиона долларов, что на 81 процент больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в октябрьском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Объем экспорта спутниковых услуг в сентябре текущего года 20 странам составил 2,2 миллиона долларов.

Согласно данным Центра, доход "Азеркосмос" от экспорта услуг, составил 88 процентов от общего объема доходов космического оператора.

За девять месяцев были оказаны услуги 24 странам, в том числе США (девять миллионов), Малайзии (4,2 миллиона), Франции (7,8 миллиона), Великобритании (5,8 миллиона), ОАЭ (1 миллион).

В ведении "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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