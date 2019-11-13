Holcim Азербайджан представил новые решения в управлении отходами (ФОТО)

Стартовала 10-я Юбилейная Международнародная экологическая выставка, которая охватывает такие темы, как защита окружающей среды, охрана природных ресурсов и переработка материалов. Holcim Азербайджан присоединился к выставке своими инновационными решениями и планирует продемонстрировать свои возможности и методы, связанные с утилизацией использованных шин и нефтешламов. Эта технология применяется на 180 цементных заводах в 50 странах, входящих в группу LafargeHolcim, и был представлен ​​на выставке под брендом Geocycle.

Привлекая международный опыт в сфере управления отходами Holcim Азербайджан активно работает над решением проблем твердых отходов в Азербайджане, предлагая долгосрочное решение по управлению, соответствующее экологическим нормам. Предлагаемое решение позволяет сократить обязательства, связанные с захоронением отходов, улучшить использование отходов, возможности и способствовать более чистой окружающей среде. Этот инновационный, рентабельный и экологически превосходный метод может быть реализован на цементном заводе Holcim в Гарадаге при вложении дополнительных инвестиций.

Holcim Азербайджан уже предпринял несколько успешных шагов, связанных с реализацией вышеуказанных предложений. В октябре-декабре прошлого года были проведены первые эксплуатационные испытания с нефтешламом и шинами, и независимая лаборатория провела соответствующие анализы. Согласно результатам, выбросы, образующиеся при совместной утилизации обработанной шины или нефтешлама, были ниже принятой нормы, что показывает, что данный проект является экологически эффективным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.