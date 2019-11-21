Азербайджан и Индия обсуждают прямое авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Индией ведутся переговоры о возобновлении прямых и чартерных рейсов. Об этом сообщил во время выступления на бизнес-делегации Конфедерации индийской промышленности заместитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев, передает Trend с мероприятия.



По словам Гулиева, это позволит увеличить двусторонний поток туристов.

"Укрепление сотрудничества в области торговли, экономики, финансов, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, туризма, образования, здравоохранения, культуры, информационных технологий и транспорта в рамках комиссии положительно влияет на развитие наших двусторонних отношений." - сказал заместитель министра.

Гулиев подчеркнул, что обеим странами необходимо расширять взаимные деловые сферы и адаптировать это сотрудничество к современным требованиям: "В этой связи мы придаем большое значение расширению сотрудничества с Индией в области торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, образования, информационных технологий и коммуникаций, фармацевтики, культуры, туризма, а также окружающей среды."



Еще одно выгодное направление сотрудничества, отметил Гулиев - энергетика. В результате продления соглашения о разделе добычи по Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года индийская компания "ONGC Videsh" получила долю в сфере АЧГ.



(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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