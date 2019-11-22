Обнародована дата введения в эксплуатацию нового моста через реку Самур

22 ноября 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новый автомобильный мост через реку Самур на пограничном пункте границы между Россией и Азербайджаном планируется ввести в эксплуатацию в середине декабря 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, стоит сосредоточиться на расшивке «узких» мест по обе стороны границы, и с этой целью создана совместная российско-азербайджанская рабочая группа по развитию приграничной инфраструктуры. Как отметил министр, данный автомобильный мост через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг – Казмаляр» поможет решению этой задачи.

Он напомнил, что работы по контракту стартовали в декабре 2017-го года и теперь работа обеих сторон находится на стадии завершения.

Министр подчеркнул, что считает важным запуск движения по транспортному коридору «Север-Юг», а мост через реку Самур является важной частью данного коридора.

Орешкин обратил внимание на то, что согласно экспертной оценке, грузовой сухопутный транзит через территорию Азербайджана в среднесрочной перспективе может составить около семи миллионов тонн, в отдаленной же перспективе – более 13 миллионов тонн.

Министр также отметил, что основная часть транзита будет формироваться российскими грузами, следующими в Индию и Иран, а также из этих стран, а в дальнейшем, возможно, речь пойдет о Южной и Юго-Восточной Азии, о государствах Персидского залива.

Отметим, что «Север-Юг» - проект международного транспортного коридора (МТК), призванный обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран.

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