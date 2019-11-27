Агентство развития МСБ поддержало участие субъектов МСБ в Международной выставке розничной продажи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бульвар-отеле в Баку прошла Международная выставка розничной продажи. Для расширения возможностей доступа к рынкам субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в различных секторах экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в очередной раз оказало поддержку участию субъектов МСБ в экспозиции выставки.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, на специально отведенном стенде для субъектов МСБ, при поддержке Paşa Holdinq демонстрируются газированные напитки, мед, кондитерская продукция, краски, национальные кялагаи, инновационные технологии и другое. Участие субъектов микро и малого предпринимательства в выставках такого рода, наряду с представлением их продукции и услуг, новых брендов, более широкой аудитории, также полезно для них с точки зрения выхода на новые рынки и расширения возможностей продажи своей продукции.

В выставке, которая прошла с 21 по 23 ноября при организации ООО FA International Trade Events приняли участие местные и зарубежные компании.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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