Бизнес-сообщество верит в курс реформ в Азербайджане - эксперт

29 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно опросам компании Deloitte, порядка 87 процентов действующих в Азербайджане компаний с годовым оборотом более 100 миллионов долларов считают, что их доходы еще больше увеличатся, передает Trend слова исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктора экономических наук и экономического эксперта Вюсала Гасымлы.

Гасымлы также сообщил, что по данным опросов Ernst Young, в 2018 году 33 процента европейских компаний, работающих в Азербайджане, считали, что налоговая система страны эффективна, а в 2019 году их число достигло 45 процентов. 75 процентов опрошенных компаний расценили Азербайджан в 2019 году как благоприятное инвестиционное место.

Это, считает исполнительный директор Центра, показывает, что бизнес-сообщество верит в курс реформ в Азербайджане.

Гасымов отметил, что Азербайджан по субиндикатору Всемирного банка “эффективность правительства” в 2007-2018 годах добился наибольшего прогресса в регионе, так как реформы государственного управления в Азербайджане соответствуют целям устойчивого развития ООН, принципам хорошего управления и открытого правительства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объем экспорта хурмы в Азербайджане превысил $27 млн
Бизнес 28 ноября 18:36
Сократились платежные операции иностранных граждан с банковскими картами в Азербайджане
Финансы 28 ноября 18:20
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 28 ноября 18:18
Рэнкинг государственных экспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 28 ноября 18:01
Рэнкинг частных компаний - лидеров ненефтяного экспорта в Азербайджане
Финансы 28 ноября 17:54
Азербайджан нарастил экспорт спутниковых услуг
ИКТ 28 ноября 17:50
Лента новостей
Госагентство по туризму Азербайджана подготовило новые предложения по упрощению визовой процедуры
Туризм 14:14
SOCAR обнародовала ожидаемые объёмы добычи на Бинагади и других месторождениях на суше
Энергетика 14:13
Алмалыкский ГМК перевыполнил план по производству меди и серебра
Бизнес 14:12
С завтрашнего дня в Азербайджане вводится 15%-я пошлина на импортируемый бензин
Экономика 14:07
Обнародованы объемы перевалки сырой нефти через порты Турции в октябре
Турция 14:06
Вот как любят Азербайджан в Израиле! (ФОТО)
Культура 14:06
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Арабские страны 14:05
Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла
Общество 13:56
Обнародованы объемы перевалки нафты через порты Турции в октябре
Турция 13:52