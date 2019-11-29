Бизнес-сообщество верит в курс реформ в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Согласно опросам компании Deloitte, порядка 87 процентов действующих в Азербайджане компаний с годовым оборотом более 100 миллионов долларов считают, что их доходы еще больше увеличатся, передает Trend слова исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктора экономических наук и экономического эксперта Вюсала Гасымлы.

Гасымлы также сообщил, что по данным опросов Ernst Young, в 2018 году 33 процента европейских компаний, работающих в Азербайджане, считали, что налоговая система страны эффективна, а в 2019 году их число достигло 45 процентов. 75 процентов опрошенных компаний расценили Азербайджан в 2019 году как благоприятное инвестиционное место.

Это, считает исполнительный директор Центра, показывает, что бизнес-сообщество верит в курс реформ в Азербайджане.

Гасымов отметил, что Азербайджан по субиндикатору Всемирного банка “эффективность правительства” в 2007-2018 годах добился наибольшего прогресса в регионе, так как реформы государственного управления в Азербайджане соответствуют целям устойчивого развития ООН, принципам хорошего управления и открытого правительства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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