Азербайджан — важнейший партнер Германии в Закавказье — замминистра

29 ноября 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером Германии на Южном Кавказе.

Об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия.

По словам Сафарова, в связи с тем, что в настоящее время в Азербайджане реализуются механизмы поддержки предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, повышается конкурентоспособность и устойчивость ненефтяного сектора экономики, также укрепляются и внешнеэкономические связи, можно с уверенностью сказать, что азербайджано-германские торговые отношения динамично развиваются.

Динамичное развитие этих отношений, отметил замминистра, базируется на росте товарооборота между двумя странами за последние годы и увеличении инвестиционных возможностей между двумя странами, организацией взаимных визитов на высочайшем уровне, а также в возможности ведения бизнеса в Азербайджане и продвижении бренда Азербайджана в Германии.

"Вся эта деятельность очень способствует расширению торговых связей между двумя странами и диверсификации национальной экономики. Поэтому Азербайджан очень высоко оценивает построение и расширение торговых связей с Германией в сфере цифровизации экономики, высоких технологий, креативной индустрии и инноваций," - сказал заместитель министра.

Наряду с изучением немецкого опыта в области инноваций важной целью является и заимствование опыта, в чем помогает данная совместная программа по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", - подытожил Сафаров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экономическая политика президента Ильхама Алиева дает прекрасные результаты — замминистра
Бизнес 19:02
Азербайджан и Германия продолжат совместную программу по обучению менеджеров (ФОТО)
Экономика 18:34
Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
Экономика 10:04
В Азербайджане наладят выпуск оборудования для производства стройматериалов
Экономика 22 октября 12:57
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на более чем 70%
Экономика 22 октября 12:05
В Азербайджане завершается реализация проекта стекольного завода - замминистра
Экономика 22 октября 11:24
Лента новостей
Экономическая политика президента Ильхама Алиева дает прекрасные результаты — замминистра
Бизнес 19:02
Корреспондент АМИ Trend вошла в число победителей конкурса "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования"
Общество 18:44
Лейла Абдуллаева: Пашинян должен понять, что Карабахский конфликт не имеет никакого отношения к ОДКБ
Политика 18:42
Рост французских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24%
Бизнес 18:34
Азербайджан и Германия продолжат совместную программу по обучению менеджеров (ФОТО)
Экономика 18:34
Нахчыванская компания определилась с новым направлением экспорта чабреца
Бизнес 18:32
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана
Бизнес 18:29
Экспорт скота из Грузии в Азербайджан сократился
Бизнес 18:29
Азербайджан почти вдвое сократил импорт сигарет из Грузии
Бизнес 18:28