Азербайджан — важнейший партнер Германии в Закавказье — замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером Германии на Южном Кавказе.

Об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия.

По словам Сафарова, в связи с тем, что в настоящее время в Азербайджане реализуются механизмы поддержки предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, повышается конкурентоспособность и устойчивость ненефтяного сектора экономики, также укрепляются и внешнеэкономические связи, можно с уверенностью сказать, что азербайджано-германские торговые отношения динамично развиваются.

Динамичное развитие этих отношений, отметил замминистра, базируется на росте товарооборота между двумя странами за последние годы и увеличении инвестиционных возможностей между двумя странами, организацией взаимных визитов на высочайшем уровне, а также в возможности ведения бизнеса в Азербайджане и продвижении бренда Азербайджана в Германии.

"Вся эта деятельность очень способствует расширению торговых связей между двумя странами и диверсификации национальной экономики. Поэтому Азербайджан очень высоко оценивает построение и расширение торговых связей с Германией в сфере цифровизации экономики, высоких технологий, креативной индустрии и инноваций," - сказал заместитель министра.

Наряду с изучением немецкого опыта в области инноваций важной целью является и заимствование опыта, в чем помогает данная совместная программа по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", - подытожил Сафаров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.