Временно изменена схема движения автобусов по регулярной маршрутной линии № 5

БАКУ/Trend/ - Решена проблема общественного транспорта жителей, проживающих в окрестностях новой Сальянской дороги.

Как сообщили Trend в Бакинском Транспортном Агентстве, для устранения последствий оползня на дороге Биби-Эйбат, были внесены изменения в схему движения автобусов по регулярной маршрутной линии № 5, с целью обеспечения комфорта жителей, проживающих на новой Сальянской дороге.

Согласно изменениям, автобусы № 5 будут ходить по новому Сальянскому шоссе в направлении 20-го участка (Дома журналистов).

Пассажиры, прибывшие в центр города по новой Сальянской дороге (по направлению Дома журналистов), должны использовать автобусы по регулярной маршрутной линии № 5. Так, эти пассажиры должны сойти с автобуса, следующего в 20-м участке, и пересесть на первый автобус, следующий в направлении города по линии № 5. При смене автобуса пассажирам не требуется производить дополнительную оплату за проезд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.