В Азербайджане министры ОЭС приняли Бакинскую декларацию по сельскому хозяйству

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана, на шестом заседания министров сельского хозяйства государств-членов ОЭС, принята Бакинская декларация по сельскому хозяйству. Декларацию принял председатель Организации экономического сотрудничества (ОЭС), министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, передает Trend с мероприятия.

В ходе принятия декларации возражений со стороны участников не было.

Также был принят отчет 6-го совещания министров сельского хозяйства ОЭС, подготовленный на 5-м заседании экспертов высокого уровня.

Напомним, в Баку проходит 6-е заседание министров сельского хозяйства государств-членов ОЭС. В заседании приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, заместитель генерального секретаря ОИС Саед Яхья Акхлаги, министры сельского хозяйства стран-членов ОЭСР — сельского хозяйства и лесов Турции Бекир Пакдемирли, сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбек Чодуев, сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев, сельского хозяйства Таджикистана Саттор Иззатулло, и другие министры, а также руководящие лица и сотрудники Секретариата организации, эксперты в аграрной сфере.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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