Майк Помпео: Казахстан - лидер в Центральной Азии

13 декабря 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан является лидером в Центральной Азии, на который США полагаются как на надежного партнера в регионе, заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Помпео сделал это заявление в рамках переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, который находится с двухдневным официальным визитом в Вашингтоне по приглашению Помпео.

Программа визита Тлеуберди в Вашингтон началась в Государственном департаменте США с двусторонней встречи со своим коллегой Помпео.

«Мы придаем большое значение дальнейшему расширению нашего сотрудничества с США, которое развивается в духе доверия и взаимопонимания. Благодаря этому Казахстан и США достигли уровня расширенного стратегического партнерства», - сказал Тлеуберди.

Как было отмечено в рамках переговоров, приверженность Казахстана к дальнейшему укреплению взаимодействия с США была подчеркнута в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, в сентябре этого года.

«Казахстан является лидером в Центральной Азии, на который Соединенные Штаты полагаются как на надежного партнера в регионе. Мы считаем вашу страну ключевым партнером в поддержании региональной безопасности», - заявил Помпео.

Тлеуберди также провел переговоры с руководством Совета национальной безопасности и конгрессменами США.

Далее Тлеуберди посетил штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне.

В ходе встречи с Вице-президентом по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и финансовыми институтами банка.

Как отметил Мюллер, Совет директоров Всемирного банка одобрил страновую стратегию партнерства Всемирного Банка с Казахстаном на 2020-2025 годы. Стороны также обсудили совместный проект в области развития сельского хозяйства на период с 2020 по 2024 годы.

Напомним, двусторонний товарооборот между странами по итогам 10 месяцев текущего года составил 1,8 миллиарда долларов. Экспорт из Казахстана в США составил 682 миллиона долларов, а импорт в Казахстан из США достиг 1,1 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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