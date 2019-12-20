К системе "Зеленый коридор" Гостаможни подключены 505 компаний

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Государственный таможенный комитет (ГТК) подключил к системе "Зеленый коридор" 505 компаний.

Как сообщает Trend в пятницу с мероприятия, об этом сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев на II Республиканском форуме участников внешней торговли.

По словам Мехтиева, на пользователей "Зеленого коридора" приходится 25 процентов общего импорта, 27 процентов экспорта и восемь миллиардов долларов торгового оборота.



Председатель отметил, что в течение последних двух лет ГТК расширил сферу институциональных реформ, в результате которых совокупный объем налогов и сборов, направленных в госбюджет страны, увеличился на два миллиарда манатов.

Также Мехтиев отметил, что благодаря внедрению центров по упрощению процедур торговли и проектов «Один инспектор на один автомобиль» и «электронный поворот» в три раза было сокращено время, затрачиваемое на пересечение границы.

Также была расширена суточная пропускная мощность таможенных контрольно-пропускных пунктов от 250 грузовиков до 600, что положительно повлияло на оптимизацию процессов международной торговли и транзитных операций.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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