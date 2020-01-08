Китайцы построят в Узбекистане стекольный завод

8 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Американская компания заинтересована в реализации сельхозпроектов в Узбекистане
Бизнес 10:41
Узбекская товарная биржа опубликовала результаты торгов за прошлую неделю
Финансы 7 января 17:47
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" продлил тендер на закупку насосных труб
Тендеры 7 января 16:54
Softclub будет продвигать свои ИТ услуги в Узбекистане
ИКТ 7 января 15:57
Япония закупит у Узбекистана уран на астрономическую сумму
Бизнес 7 января 15:38
Узбекистан и Таджикистан поставят точку в вопросе демаркации границ
Бизнес 7 января 14:45
Лента новостей
Нагиф Гамзаев: Туризм в Азербайджане вступил в новую фазу развития
Общество 11:04
Казахстанцам советуют воздержаться от приобретения билетов авиакомпании Bek Air
Транспорт 11:03
SOFAZ опубликовал статистику реализации своих средств
Финансы 10:48
Инновационная услуга “Мобильная Оплата” уже в Азербайджане!
ИКТ 10:48
Маленький принц из Азербайджана отправится в Бангладеш
Культура 10:46
Премьер-министр Украины: На борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров
Европа 10:44
Американская компания заинтересована в реализации сельхозпроектов в Узбекистане
Бизнес 10:41
МИД о наличии граждан Азербайджана среди погибших в авиакатастрофе в Иране (ОБНОВЛЕНО)
Политика 10:40
Авиакомпания Казахстана выполняет рейсы над территорией Ирана
Транспорт 10:40