Узбекистан полностью перейдет на механизированный сбор хлопка к 2026 году

15 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
К 2022 году в ОАЭ будет построено новое посольство Узбекистана
Бизнес 11:49
Центробанк Узбекистана провел аукцион по размещению облигаций
Финансы 10:04
В Кашкадарьинской области продолжается строительство газопровода
Строительство 09:36
Реализация совместных проектов Узбекистана с ОАЭ и Японией идет полным ходом
Бизнес 14 января 18:03
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на закупку датчиков
Тендеры 14 января 17:20
Как Узбекистан будет развивать плодоовощную отрасль в 2020 году?
Бизнес 14 января 17:02
Лента новостей
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры
Общество 12:06
Названы доходы Азербайджана от гонок Формулы 1
Экономика 12:00
В 2019 г. были арестованы девять должностных лиц - Кямран Алиев
Общество 11:55
В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог
Транспорт 11:51
К 2022 году в ОАЭ будет построено новое посольство Узбекистана
Бизнес 11:49
В 35 случаях были сделаны официальные предупреждения в связи с профилактикой коррупции - Кямран Алиев
Общество 11:48
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы
Энергетика 11:45
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире
Политика 11:42
Wall Street Journal разоблачила проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку
Нагорно-карабахский конфликт 11:41