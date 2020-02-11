Узбекистан обсуждает расширение торгово-экономического сотрудничества с Великобританией

БАКУ/Trend/ -10 февраля 2020 года посол Узбекистана Саид Рустамов в городе Лондоне встретился с заместителем министра международной торговли Великобритании по вопросам инвестиций Грэмом Стюартом, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Обсуждены состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией.

Британской стороной отмечены значительные успехи Узбекистана в проведении всесторонних реформ, в частности в сфере экономической либерализации и повышения инвестиционной привлекательности. Данное обстоятельство, которое уже нашло отражение в улучшении позиции Узбекистана в рейтинге ООН «Doing Business», а также признании ведущим британским журналом «The Economist» Узбекистана «страной года», открывает широкие возможности для увеличения двустороннего товарооборота и объемов инвестиций, расширения сотрудничества в технологической, финансовой и образовательной сферах.

На встрече были также рассмотрены вопросы практической реализации ряда запланированных на ближайшее время совместных мероприятий, включая заседание Узбекско-Британского совета по промышленности и торговле в Лондоне, а также участие представителей Великобритании в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Ташкентский международный инвестиционный форум состоится в Узбекистане 5–6 марта 2020 года.

(Автор: Илькин Сейфаддини)