Заседание межправительственной грузино-белорусской комиссии пройдет в Минске

БАКУ/Trend/ - Грузинская делегация во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава отправилась в Минск на шестое заседание межправительственной грузино-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Комиссия функционирует с июля 2010 года. Последнее заседание Комиссии состоялось в Тбилиси 21 марта 2019 года.

Как сообщается, на заседании комиссии в Минске стороны обсудят углубление сотрудничества в сфере торговли, агропромышленного комплекса, транспорта, туризма, образования, информационных технологий и инноваций.

Также в Минске Турнава встретится с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а также с другими официальными лицами страны.

Договор об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Грузией был подписан и вступил в силу 6 января 1994 года.

В апреле 2015 года состоялся первый официальный визит президента Республики Беларусь в Грузию, в ходе которого подписано 16 договоров и иных нормативно-правовых документов по основным вопросам развития двустороннего сотрудничества и было принято решение об открытии в Тбилиси посольства Беларуси.

Договорно-правовая база сотрудничества с Грузией состоит из более 60 документов, в том числе 2 межгосударственных, 15 межправительственных и 18 межведомственных соглашений.

Для Грузии Беларусь является крупным торговым партнером. Торговый оборот между странами в 2019 году составил 154,6 миллиона долларов.

Автор: Тамилла Мамедова.

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