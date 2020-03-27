Спрос на молочную продукцию в Грузии резко снизился

БАКУ/Trend/ - Из-за закрытия ресторанов и малых пекарен, в качестве превентивных мер по предупреждению распространения коронавируса, в Грузии значительно снизился спрос на сыр, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, из-за этого многие малые домашние предприятия по его производству находятся на грани закрытия.

«Спрос резко снизился, сейчас малые предприятия находятся на грани закрытия. Фермеры, производящие молоко, также оказались в сложном положении, так как натуральное молоко тоже не продается – производители молочных продуктов отказываются его покупать, так как не знают, каким будет спрос на сыр», - заявила глава Ассоциации производителей сыра Анна Микадзе – Чикваидзе.

По ее словам, если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, страна может оказаться перед очень серьезными проблемами.

«Для смягчения удара необходимо наличие небольших холодильных хозяйств, где фермеры смогут хранить сыр, чтоб не допустить его порчи. В будущем, когда рестораны и гостиницы возобновят работу, в стране должен быть достаточный запас сыра, но если не принять необходимых мер, то его не будет. Нужны небольшие передвижные холодильники, в которых будет поддерживаться нужный микроклимат. Если все правильно сделать, то продукт можно будет хранить там сроком до 1 года», - заявила она.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 81 человека.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Из-за распространения коронавируса, до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова)