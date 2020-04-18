Узбекистан планирует начать экспорт текстильной продукции в Японию

БАКУ/Trend/ - В рамках работы по продвижению экспорта товаров узбекского производства на рынок Японии, организованы переговоры с президентом торговой компании Yagiharu Co., Ltd Масахиро Яги в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Токио.

В ходе переговоров обсуждены вопросы поставки на японский рынок конкретной текстильной продукции, в частности: одеял, полотенец, простыней, а также возможные варианты экспорта товаров с использованием различных видов транспортных средств и коридоров.

Масахиро Яги высоко оценил качество производимой в стране текстильной продукции и сообщил об имеющемся спросе на рынке Японии на вышеуказанные товары. Собеседник также информировал об успешной реализации пробной партии продукции в его стране.

Достигнута договоренность о продолжении совместной работы, в том числе посредством видеоконференции в условиях распространения коронавируса с привлечением членов Ассоциации «Узтекстильпром» и проработки визита Масахиро Яги в Узбекистан в сентябре 2021 года, для проведения предметных переговоров и заключения соответствующих соглашений.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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