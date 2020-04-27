Обнародована статистика по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в Казахстане

БАКУ/Trend/ - В период чрезвычайного положения в Казахстане были запущены два пакета мер поддержки, активная реализация которых идет на данный момент, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, 4,25 миллиона человек получили финансовую помощь, более 570 тысяч - продуктовые наборы. В будущем планируется обеспечить продуктами питания более 1,1 миллиона жителей страны.

«Более 1,6 миллиона человек в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг. На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров, которых в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты», - сказал Токаев.

Он отметил, что более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге (835,2 миллиона долларов).

«Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге (2,3 миллиарда долларов). Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам», - сказал Токаев.

По его словам, чтобы избежать сокращений рабочих мест и уровня зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, в который войдут стратегически важные для экономики страны предприятия и которым будет оказана соответствующая поддержка.

В свою очередь, отметил Токаев, вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены.

«Так, 200 миллиардов тенге (464,04 миллиона долларов) направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 миллиардов тенге (162,4 миллиона долларов) выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов», - сказал Токаев.

В целом объем средств, подытожил Токаев, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти шесть триллионов тенге (13,9 миллиарда долларов).

«Это, как вы понимаете, огромная сумма. Задача правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования», - подчеркнул президент.

Напомним, что постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Приказом президента Казахстана от 14 апреля 2020 года период действия режима ЧП в стране был продлен до семи утра первого мая. В последствии, 27 апреля 2020 года вновь стало известно о продлении действия режима ЧП в стране - до 11 мая 2020 года.