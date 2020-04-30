Принимаются меры по упрощению и ускорению таможенных пограничных процедур в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Импортно-экспортные и транзитные операции Азербайджана осуществляются без каких-либо ограничений, а также предпринимаются меры по упрощению и ускорению таможенных пограничных процедур.

Как передает Trend, об этом на онлайн-встрече между руководством Государственного таможенного комитета Азербайджана и представителями компаний-членов Caspian European Club сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов.

«В то же время, в целях обеспечения непрерывности международной торговли, беспрепятственного и быстрого пересечения границы транспортными средствами, перевозящими грузы, регулярно проводятся переговоры с таможенными органами соседних стран и осуществляется обмен информацией», - подчеркнул он.

По его словам, транспортные средства, пересекающие таможенную границу, после дезинфекции в несколько этапов пропускаются на территорию страны. С этой целью таможенные пункты оснащены всем необходимым оборудованием.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов в ходе виртуальной встречи также проинформировал предпринимателей о проделанной работе по предотвращению распространения короновирусной инфекции.

Джавад Гасымов отметил большое значение сотрудничества Государственного таможенного комитета с Caspian European Club, его активное участие в мероприятиях, организуемых клубом, и подчеркнул, что эта традиция будет продолжена и в будущем.

Далее генеральный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил участников встречи, выразил надежду на дальнейшее плодотворное деловое сотрудничество.

В конце встречи представители компаний обменялись мнениями по некоторым вопросам.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva