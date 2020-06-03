Налоговая служба Азербайджана о введенных преференциях для налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - Для занятых в пострадавших от пандемии сферах налогоплательщиков, работающих во временном налоговом режиме, введены существенные преференции и освобождение от налогов.

Об этом сказал начальник Управления Государственной налоговой службы Эвез Гулиев, комментируя основные поправки, внесенные в налоговое и социальное законодательство, сообщает в среду Trend.

По его словам, налогоплательщики, пострадавшие от пандемии, до конца этого года освобождены от налога на имущество и землю. Также от налога полностью освобождено 75% полученной прибыли.

«Если лица, работающие в сферах, пострадавших от пандемии, взяли в аренду недвижимость у физических лиц, то ставка арендной платы снижается с 14% до 7%. Данные льготы будут применяться для указанных налогоплательщиков в течение этого года», - сказал начальник Управления.

Алиев отметил, что для налогоплательщиков сферы недвижимости, которые стабильно выплачивают налоги, на 50% снижена сумма , составляющая основу налоговой базы для них: «Независимо от того, пострадал ли налогоплательщик от пандемии, ставка упрощенного налога снижена от 2% до 1%».

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)