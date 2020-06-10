В Азербайджане в рамках программы партнерства с FAO началась реализация нового проекта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась реализация проекта "Ускорение эффективного и устойчивого развития в сфере фундуководства в Азербайджане" в рамках Программы партнерства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), передает в среду Trend.

В состоявшейся сегодня онлайн-презентации проекта приняли участие представители правительства Азербайджана, специалисты министерства сельского хозяйства, представители FAO.

Основной целью проекта является повышение эффективности производства лесных орехов и обеспечение устойчивого развития отрасли, что приведет к увеличению доходов фермеров, обеспечит продовольственную и пищевую безопасность, способствуя сокращению бедности в сельских местностях путем создания рабочих мест и возможностей для самозанятости в регионах.

По его итогам будут выдвинуты предложения по интенсификации устойчивого производства путем оценки услуг в этой сфере, оценены варианты устойчивой биоэнергетики в цепочке производства и сбыта фундука, а также увеличены знания и навыки фермеров по выращиванию фундука, переработке и безопасному хранению урожая.

Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире (наряду с Турцией, Италией, США и Грузией).

Правительство оказывает фермерам в этой сфере значительную поддержку в виде льгот. Площадь, засаженная лесными орехами, увеличивается с каждым годом. Согласно статданным, в 2018 году общий объем производства фундука в Азербайджане составил 52 тысячи тонн.

(Автор: Фидан Бабаева)

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