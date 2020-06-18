Azexport внедряет в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров

БАКУ /Trend/ - Интернет-портал Azexport внедряет услугу "бесконтактной доставки", выступая в качестве открытой платформы для выстраивания отношений между покупателем и продавцом.

Об этом в среду сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов.

"С началом распространения пандемии мы стали больше нуждаться в услугах "бесконтактной доставки". Однако стоит отметить, что платформа электронной коммерции Amazon вот уже несколько лет как предоставляет аналогичную услугу в несколько другом формате", - сказал он.

По словам Гадашова, продукт оставляется перед дверью, если заказчик не находится дома во время доставки товара, заказанного от Amazon. Далее курьер оформляет завершение заказа, фотографируя товар перед дверью и сообщает об этом заказчику. После этого безопасность продукта полностью переходит под ответственность заказчика. Механизм размещения продукта перед дверью и перехода обязательства от курьера к заказчику регулируется договором, который предварительно оформляется в электронном виде во время заказа продукта.

"Однако, необходимо отметить, что иногда происходят кражи продуктов. Для предотвращения подобных случаев постоянные пользователи платформы электронной коммерции Amazon предоставляют курьеру цифровой ключ через специальное мобильное приложение. Ключ вставляется в специальное устройство на двери, дверь открывается, а заказанный товар помещается в коридор. Чтобы минимизировать безопасность и возможные споры, процесс доставки записывается в видеоформате. Как видите, техническая база и опыт платформы электронной коммерции Amazon для внедрения службы бесконтактной доставки существуют давно. Следовательно, адаптация платформы к новым условиям пандемии не заняла много времени", - сказал он.

Как отметил Гадашов, наряду с Amazon и другие компании в настоящее время используют новые механизмы для минимизации взаимодействия курьера с клиентом во время доставки. Большинство российских и турецких компаний отменили требование подписывать накладной документ, принимающей заказ стороной во время доставки. Процесс доставки теперь фиксируется путем фото или видео съемки.

"Я думаю, что дальнейшее развитие бесконтактной доставки в нашей стране и внедрение новых механизмов всегда в интересах компаний, работающих в этой области. Заказанная продукция доставляется в основном транспортными компаниями. В настоящее время в нашей стране есть несколько компаний, которые предлагают услуги бесконтактной доставки. Одним из основных препятствий на пути развития отрасли является условие подписи покупателем при оформлении доставки. Эту проблему можно решить, оформлением контракта в онлайн-формате между покупателем и продавцом во время заказа, или зафиксировать процесс доставки заказа путем видео или фото съемки",-подытожил он.

"Опыт китайских курьеров бесконтактной доставки, то есть когда курьер доставляет товар заказчику, оставляет приобретенный товар возле двери покупателя и покидает адрес, актуален не только сегодня, но давно набирает обороты. В других странах также стали широко применять этот метод. Например, в России и Турции доставка онлайн-заказов в основном осуществляется таким путем. Думаю, и в нашей стране этот метод бесконтактной доставки быстро распространится и охватит все сферы", - отметил Айхан Гадашов.

Напомним, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краска, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства, он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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