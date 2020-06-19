Азербайджан и Индия организуют бизнес-миссии в сфере ИКТ

БАКУ/Trend/ - Основной темой обсуждения для азербайджанских и индийских предпринимателей в рамках двустороннего сотрудничества на сегодняшний день является создание цифровой платформы.

Об этом сказала Trend руководитель пресс-службы Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, разрабатывается план создания цифровой платформы, на которой могут быть размещены наименования продуктов сельскохозяйственного производства, фармацевтики, консалтинга, ИТ и услуг для сотрудничества индийских и азербайджанских компаний.

"Создание цифровой платформы сыграет важную роль в деятельности предпринимателей Азербайджана и Индии. В период пандемии деловые контакты с индийскими партнерами проводятся в онлайн-режиме",- подчеркнула она.

Абдуллаева отметила, что также обсуждается вопрос об организации бизнес-миссий и выставок в период постпандемии. Азербайджан и Индия имеют большой потенциал сотрудничества в указанных сферах, в частности, в сферах туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, услуг, консалтинга, ИТ. Странам необходимо разработать дорожную карту сотрудничества в постпандемический период.

НКОПА была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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