В Азербайджане ускоряется процесс оценки рисков агросектора

БАКУ/Trend/ - В 2020 году Ассоциация микрофинансирования Азербайджана ввела электронную систему по ускорению процесса анализа и оценки рисков аграрного сектора страны с целью облегчения кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства небанковскими кредитными организациями.

Об этом в интервью Trend сказал председатель Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев.

По его словам, Ассоциация заинтересована в применении новых бизнес-моделей. В частности, рынок микрофинансирования требует применения прогрессивных финансовых и цифровых технологий.

"Нами принято решение начать подготовительные работы по внедрению системы CLARA, разработанной IFC для ускорения процесса кредитования, для всех кредитных организаций страны, входящих в Ассоциацию. Система CLARA, разработанная специально для кредитования аграрного сектора, обеспечит компаниям высококачественный анализ заявок. Инновационный инструмент внедряется при консультативной помощи Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка",- сказал Алиев.

По мнению председателя Ассоциации, после внедрения данной программы для всех микрофинансовых организаций при выдаче кредитов сельскохозяйственного назначения ускорится процесс анализа и оценки рисков, а также принятия решений в агросекторе.

"В настоящее время система CLARA может применяться для 50 видов растений и домашнего скота. Ведущие небанковские кредитные организации, занимающиеся кредитованием сельского хозяйства, такие как ЗАО Aqrarkredit, ООО , İnkişaf üçün Maliyyə, ООО Viator Mikrokredit Azərbaycan и ООО Qafqaz Kredit уже начали пользоваться CLARA",- подытожил он.

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990 годов в качестве стратегии для удовлетворения экономических потребностей до 1 000 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время нагорно-карабахского конфликта с Арменией.

В 1996 году группа международных НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Они начали неформально встречаться, чтобы поделиться информацией о своем опыте работы, чтобы устранить ограничения, с которыми сталкиваются МНПО, предоставляя кредит с процентными ставками, направленными на достижение устойчивости. В декабре 2001 года члены этой неофициальной межведомственной рабочей группы приняли решение о том, чтобы официально оформить группу в ассоциацию, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva