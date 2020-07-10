Сингапур наращивает экспорт продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт продукции Сингапура в Азербайджан увеличился на 3,8 процента, составив 14,08 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Долевое участие Сингапура в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,23 до 0,34 процента от совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Сингапуром составили 14,182 миллиона долларов США, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 145 тысяч долларов.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Сингапур за первые пять месяцев текущего года составил 100 тысяч долларов США, в то время как годом ранее это были 770 тысяч долларов США.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было отрицательным и составило -13,98 миллиона долларов.

В целом в январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 11,14 миллиарда долларов США, что на 22,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 0,9 процента и осталось положительным, составив 2,81 миллиарда долларов США.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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