В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с изменением общей ситуации в Азербайджане из-за пандемии и введенного режима карантина многие субъекты бизнеса переходят на новый формат управления - так формируется новая культура коммуникации в компаниях на разных уровнях.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Ассоциации по управлению проектами Фатима Ахундова.

По ее словам, глобальная эпидемиологическая ситуация и соответствующие этому ограничения создали проблемы в бизнесе и экономики многих стран, ставя многие компании в тупик. Роль сильного менеджмента в компаниях в данный момент сильно возрастает, так как появляются дополнительные ограничения.

"Пандемия заставила все компании по стране перейти на дистанционную работу, а также разрабатывать новые подходы к управлению. У многих компаний начался этап реформирования, так как ситуация с резким переводом большинства сотрудников на дистанционный формат работы является беспрецедентной", - сказала она.

Как отметила Ахундова, на сегодняшний день команде управления проектов предстоит сохранять баланс во взаимодействии участников друг с другом, постоянно искать новые форматы, использовать инструменты, которые позволяют эффективно обмениваться информацией и достигать поставленных целей.

"В связи с пандемией многие проекты приостановлены и перенесены на более поздний срок, лишь малая часть проектов реализуется, но и она требует определенных вложений и ресурсов. Вопрос в том, что: Является ли пандемия форс-мажором для проектов или нет?" - отмечает она.

По мнению Ахундовой, компании с командой управления проектами устанавливают срок, в течение которого в случае наступления форс-мажора одна сторона должна уведомить об этом другую. Стороны могут установить срок действия обстоятельств непреодолимой силы, в случае превышения которого договор подлежит расторжению, либо сторонами проводятся специальные переговоры для определения возможных альтернативных вариантов выполнения договора.

"По нашим оценкам, проекты, которые финансируются посредством банковского кредитования или внешних инвестиций больше пострадали в этот тяжелый для всех период",- подытожила она.

Азербайджанская ассоциация по управлению проектами (AzPMA) является национальной ассоциацией International Project Management Association (IPMA) в Азербайджане, а также единственным официальным органом по международной сертификации.

AzPMA - негосударственная общественная организация - занимает активную позицию на рынке интеллектуальных услуг в области современных технологий управления проектами и развития компаний. Она основана в 1999 году в Баку и на протяжении своей 20-летней истории реализовала ряд собственных успешных проектов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva