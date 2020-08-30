В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года объем промышленной продукции составил 21,6 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем производства промышленной продукции сократился на 2,7 процента. Это снижение произошло из-за сокращения добычи в нефтегазовом секторе на 4,3 процента, в то время как производство в не нефтегазовом секторе увеличилось на 13 процентов.

В добывающем секторе производство промышленной продукции составило 61 процента, в перерабатывающем – 32,7 процента, в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром – 5,5 процента, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – 0,8 процента.

Доля нефти в добывающем секторе снизилась на 6,5 процента, а товарного газа увеличилась на 13,3 процента.

В сфере производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара производство выросло на 11,8 процента, водоснабжения, очистки и переработки отходов снизился - на 0,5 процента.

В перерабатывающем секторе повысилось производство фармацевтической продукции в 7,8 раз, металлургической промышленности в 2,1 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 92,5 процента, прочих транспортных средств – на 57,7 процента, компьютерной, электронной и оптической продукции на 42,8 процента, деревообработки и изделий из дерева – 41 процент, производства бумаги и картона – на 24,9 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 19 процентов, продукции химической промышленности – на 18,8 процента, одежды – на 15,8 процента, производства электрооборудования – на 5,1 процента, текстильной промышленности - на 0,4 процента.

Производство готовых металлических изделий сократились – на 0,5 процента, нефтепродуктов - на 0,9 процента, строительных материалов – на 4,8 процента, продуктов питания – на 1,5 процента, напитков – на семь процентов, производство кожи и кожаных изделий, обуви – на 13,2 процента, производство мебели – на 13,8 процента, работы по установке и ремонту машин и оборудования – на 43,1 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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