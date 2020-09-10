Çalik Holding завершит строительство линии электропередач в Туркменистане в намеченные сроки

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Çalik Holding завершит строительство линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) в Туркменистане в намеченные сроки.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления компании Çalik Holding Ахметом Чалыком.

Сообщается, что в ходе встречи, Ахмет Чалык доложил о продвижении ряда совместных проектов. В частности, о строительстве линии электропередачи ТАП, которое доверено турецкой компании.

Напомним, что ранее министерство энергетики Туркменистана подписало соглашение с турецкой Çalik Holding A.Ş. на реализацию проекта строительства линии электропередачи ТАП.

Строительство ТАП придаст мощный импульс экономическому развитию региона, появится возможность повысить уровень занятости населения, создать соответствующую электроэнергетическую, транспортно-коммуникационную и социальную инфраструктуру.

Министерство энергетики Туркменистана ранее сообщало, что имеются возможности для подачи туркменской электроэнергии транзитом через Афганистан также в Таджикистан. К 2030 году прикаспийская страна планирует производить электроэнергию в объеме до 35,5 миллиарда киловатт-часов.

(Автор: Джейла Алиева.)

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